كيف أنقذت ممرضة حياة آسيوي تعرض لحادث دهس في بيشة؟

أنقذت ممرضة حياة آسيوي تعرض لحادث دهس أثناء قيادته دراجة هوائية في بيشة بمنطقة عسير، وذلك في موقف بطولي وإنساني، أثار اهتمام ودهشة من كان حاضراً هناك.

في التفاصيل، أنه وعند تمام الساعة الواحدة ظهراً، شاهدت الممرضة "شحدة أبو ريدة - فلسسطينية الجنسية" الحادث بعد خروجها من الدوام من أحد المستوصفات الحكومية في منطقة بيشة، وروت لـ"العربية.نت" ما حدث، وقالت: "قطع عامل آسيوي الطريق العام، وتعرض لحادث وسقط على رأسه، كنت وقتها موجودة في المكان، فقمت بإسعافه، وحاولت إعادة العلامات الحيوية له في سباق مع الزمن من أجل إيقاف النزيف، وقتها أخذت شماغاً من شاب كان واقفاً، وسيطرت على مكان النزيف، وقمت بإجراء إنعاش قلب رئوي، إلى حين وصل فريق الهلال الأحمر بعد 20 دقيقة تقريبا".

وأوضحت شحدة أن الإصابة كانت شديدة في الرأس، ولم تتوقع نجاة المصاب منها، لكنها أوضحت أنها ومن خلال مهنتها وعملها في التمريض مدة 37 عاماً وبفضل الله استطاعت إنقاذه.

وقالت: "حينها لم أهتم بتجمع المارة حولي، فأخلاق المهنة تحتم عليَّ القيام بهذا الدور، وإنقاذ المرضى في أي مكان وزمان".

وتابعت في حديثها: "أنا فلسطينية الجنسية، عشت حياتي في المملكة، وكم كنت أتمنى أن أكون موجودة لأسعف ابني البالغ من 39 عاماً عندما تعرض لحادث مأساوي العام الماضي في #الطائف، توفي على إثره في الحال، لكن ربي عوضني لأنقذ إنساناً آخر ويبقى على قيد الحياة".

وختمت حديثها: "أعتبر #السعودية بلدي الثاني، ومن واجبي أن أكون مواطنة صالحة طالما أنني أعيش بين أهلي في المملكة".