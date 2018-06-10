"الكويتية": لم نتلق توجيها سعوديا بمنع قطريين من العمرة

نفت شركة الخطوط الجویة الكویتیة صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلقیھا "توجیھات من #السلطات_السعودیة تفید بمنع سفر المواطنین القطریین على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة".

وأكد رئیس مجلس إدارة الشركة، یوسف الجاسم، في بیان صحافي أن "الشركة لم تتلق من السلطات السعودیة التوجیھات المشار إلیھا، بل تلقت توجیھات تفید بالسماح للمواطنین القطریین بالسفر على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة دون إذن مسبق".

وأوضح أن السلطات السعودیة حددت كلاً من مطار الملك عبدالعزیز في جدة، ومطار الأمیر محمد بن عبدالعزیز في المدینة المنورة لاستقبال المواطنین القطریین القادمین على رحلات الشركة لأداء مناسك العمرة.