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الأمير خالد بن سلمان لولي العهد: نفخر بقائد ملأ الدنيا

المصدر: دبي - العربية.نت
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وجه الأمير #خالد_بن_سلمان تحية احترام إلى ولي العهد السعودي في #ذكرى_بيعة_ولي_العهد، معبراً عن شعوره بالفخر لما حققه الأمير محمد بن سلمان فعلاً على الأرض حتى الآن، ولما تحدث عنه للمستقبل.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر الاثنين: "عام مضى، منذ أن بايعنا سيدي #ولي_العهد بيعة راسخة ثابتة لا تتجدد على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ويحق لنا أن نفخر بقائد ملأ الدنيا وشغلها فعلاً وإنجازاً رفعة للوطن وعزّاً للمواطن".

وتابع معبراً عن فخره "بقائد قيضه الله لمستقبل الوطن ولردع من أراد به وأمتنا سوءاً".

كلمات دالّة

#ولي العهد, #خالد بن سلمان, #ذكرى بيعة ولي العهد

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