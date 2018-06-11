الأمير خالد بن سلمان لولي العهد: نفخر بقائد ملأ الدنيا

وجه الأمير #خالد_بن_سلمان تحية احترام إلى ولي العهد السعودي في #ذكرى_بيعة_ولي_العهد، معبراً عن شعوره بالفخر لما حققه الأمير محمد بن سلمان فعلاً على الأرض حتى الآن، ولما تحدث عنه للمستقبل.

عام مضى، منذ أن بايعنا سيدي #ولي_العهد بيعة راسخة ثابته لا تتجدد على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ويحق لنا أن نفخر بقائد ملأ الدنيا وشغلها فعلاً وانجازاً رفعة للوطن وعزّاً للمواطن، قائد قيضه الله لمستقبل الوطن ولردع من أراد به وأمتنا سوءاً #ذكرى_بيعة_ولي_العهد pic.twitter.com/f6VTfa67rQ — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) June 11, 2018

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر الاثنين: "عام مضى، منذ أن بايعنا سيدي #ولي_العهد بيعة راسخة ثابتة لا تتجدد على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ويحق لنا أن نفخر بقائد ملأ الدنيا وشغلها فعلاً وإنجازاً رفعة للوطن وعزّاً للمواطن".

وتابع معبراً عن فخره "بقائد قيضه الله لمستقبل الوطن ولردع من أراد به وأمتنا سوءاً".