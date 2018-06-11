فيديو يسيء لقبائل الجنوب بالسعودية.. والأمن يوقف الفاعل

ألقت الجهات الأمنية #السعودية في ساعة متأخرة من ليل الأحد، القبض على المسيء إلى #قبائل_الجنوب ، وهو يخضع حالياً للتحقيقات تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة.

وأعلنت شرطة الشرقية في بيان الاثنين عن القبض على المسيء لقبائل الجنوب، لافتة إلى أنه بناء على التنسيق الأمني المشترك بين شرطة المنطقة الشرقية وشرطة الرياض، تم تحديد هوية المتهم.

كما كشفت أن "المتورط" كان ينوي الهرب لخارج البلاد عبر منفذ البطحاء الحدودي، وتم وضع الترتيبات اللازمة وتمرير المعلومات اللازمة للجهة المختصة والقبض عليه من قِبَل المختصين بجوازات المنفذ أثناء محاولته إنهاء إجراءات المغادرة.

إلى ذلك، أوضحت أن المتهم مواطن ثلاثيني تم التحفظ عليه؛ تمهيداً لبعثه لشرطة منطقة الرياض لاستيفاء الإجراءات اللازمة في القضية، وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص

وكان النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، وجه بالتحقيق في مقطع فيديو متداول لشخص تجاوز بحق قبائل الجنوب السعودي، بشكل عنصري، مطالبًا بمحاسبته وفقًا للأنظمة.

واستخدم الشخص المعتقل، عند حديثه في الفيديو عن القبائل بالمنطقة الجنوبية، ألفاظا وعبارات تؤجج العصبية والنعرات القبلية بين أبناء المملكة.

وأثار الفيديو المتداول على مواقع التواصل سخط العديد من المغردين السعوديين الذين طالبوا الجهات المعنية بمحاسبة المسيء.

وما إن انتشر الفيديو، الأحد، تحت وسم #شخص_يسى_لقبايل_الجنوب ، حتى نشر العديد من المغردين فيديوهات مقابلة تدحض كل الافتراءات التي ساقها "المسيء" في كلامه الموجه لقبائل الجنوب السعودي.