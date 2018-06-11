باخرة مساعدات إنسانية سعودية تصل إلى السودان

وصلت إلى ميناء بورتسودان في #السودان باخرة تحمل على متنها 458 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجاء ذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ووفقاً للآليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية، سيتم توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية في ولايتي #البحر_الأحمر وشمال كردفان منطقة وود عشانه، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفيما يتعلق بالمواد الطبية سيتم توزيعها على 40 مركزاً صحياً و15 وحدة صحية في كافة الولايات السودانية.

ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين 50 ألفاً في جميع الولايات السودانية.

ويشرف على تنفيذ المبادرة الإنسانية المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله #الربيعة.