باخرة مساعدات إنسانية سعودية تصل السودان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعه الثاني في السودان خلال شهر رمضان بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني.

ووصلت إلى ميناء بورتسودان، الاثنين، باخرة تحمل على متنها 458 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية مقدمة من المركز إلى جمهورية السودان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقاً للآليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية، سيتم توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية في ولايتي البحر الأحمر وشمال كردفان منطقة وود عشانه.

وفيما يتعلق بالمواد الطبية سيتم توزيعها على 40 مركزاً صحياً و15 وحدة صحية في كافة الولايات السودانية. ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين 50 ألفاً في جميع الولايات السودانية.

وبلغت التكلفة الكلية للمشروع الإنساني الذي نفذه مركز الملك سلمان خلال الأيام الماضية 500 ألف دولار، استفاد منه 87500 شخص خلال شهر رمضان في إقليم دارفور وولاية جنوب كردفان، حيث وصلت مواد غذائية إلى النازحين والأسر المتأثرة بالحرب.

ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم مساعدات للفئات المحتاجة في السودان، بهدف تأصيل القيم الإنسانية الفاضلة وتحقيق التكافل وحفظ كرامة الإنسان.