بهاشتاغ.. المغردون يستعرضون الجهود الإنسانية للسعودية

تداول مغردون عبر موقع #تويتر هاشتاغاً بعنوان #هذي_هي_السعوديه شاركت فيه جهات حكومية سعودية، وصحف، وقنوات، واستعرض المغردون المساعدات النقدية والعينية المقدمة التي قدمتها #السعودية في شكل منح إنسانية، وخيرية، وقروض ميسرة لتشجيع التنمية في الدول النامية. والتي كانت دوما من أكبر 10دول في العالم تقديماً للمساعدات الإنسانية.

وكان خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز قد دشَّن بداية هذا العام المنصة الإلكترونية للمساعدات السعودية في مرحلتها الأولى، حيث تم حصر بيانات المساعدات وتصنيفها من خلال 3 مراحل، شملت المرحلة الأولى ما بين عامي (2007 - 2017)، والمرحلة الثانية بين عامي (1996 - 2006)، فيما تشمل المرحلة الثالثة تسجيل بقية المساعدات المقدّمة منذ تأسيس المملكة.

ووصلت قيمة المساعدات السعودية المقدمة خلال المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية لأكثر من 122 مليار ريال سعودي، وبلغ عدد المشاريع الإنسانية المقدمة 999 مشروعاً في 78 دولة، نُفّذ عبر 150 شريكاً من المنظمات الدولية، والأممية، والوطنية، وحكومات الدول المستفيدة من المساعدات.

واستعرض المغردون أيضاً الدور الذي تقوم به الحكومة السعودية من أجل التضامن العربي وما يقتضيه ذلك من التشاور والتنسيق وتوحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانات والموارد لخدمة المصالح العربية.