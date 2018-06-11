زوجة جندي شهيد للداخلية السعودية.. "لا أدري كيف أشكركم"

برسالة صوتية خالطتها مشاعر الفخر المليئة بالدموع، وجهت زوجة الجندي السعودي #ثامر_العنزي، شهيد الوطن، شكرها للعمل الخيري الذي حمل اسم زوجها.

جاء ذلك في مقطع فيديو راج بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، شكرت فيه الزوجة وزارة الداخلية السعودية، متمثلة في قياداتها، على مبادرتهم الطيبة بتوزيع سلال غذائية للمحتاجين عن زوجها الشهيد خلال شهر رمضان المبارك.

وأظهر الفيديو حالة التأثر الشديدة للزوجة وهي تقول: "لا أدري كيف أشكركم، وأرد لكم الجميل على هذه المبادرة الطيبة، أشكر كل شخص جهز هذه السلال الغذائية عن زوجي، والله إني أدعو لكم ولا أدري كيف أوفيكم حقكم، لأنكم ما نسيتم الشهداء، وأنا جداً فرحانة".

يذكر أن الجندي ثامر العنزي، استشهد عندما تعرض لإطلاق نار وقذائف مدفعية على الحد الجنوبي في شهر صفر العام المنصرم (2017).