صورة معبرة للملك سلمان وقادة قمة مكة.. من قصر الصفا

وقف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، داخل قصر الصفا أمام نافذة مطلة على المسجد الحرام، بمعية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهم ينظرون إلى المعتمرين والزوار أثناء طوافهم في #الكعبة المشرفة.

وجاءت تلك الصور المعبرة على هامش القمة التي جمعت قادة الدول الأربع في #قصر_الصفا بمكة المكرمة، أمس الأحد، لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمرُّ بها.