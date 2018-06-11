ملك الأردن: اجتماع مكة تجسيد حقيقي للإخاء والتضامن

نشر الملك عبد الله الثاني ملك #الأردن على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي #تويتر تغريدة كتب فيها: "نقدر عالياً الموقف المشرف للأشقاء في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، وعلى رأسها المبادرة الطيبة من أخي الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه وطننا في ظل التحديات التي تواجهه. اجتماع مكة المكرمة هو تجسيد حقيقي للإخاء والتضامن العربي. حفظ الله الأمة العربية وحفظ الأردن العزيز".

نقدر عاليا الموقف المشرف للأشقاء في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، وعلى رأسها المبادرة الطيبة من أخي الملك سلمان بن عبدالعزيز تجاه وطننا في ظل التحديات التي تواجهه. اجتماع مكة المكرمة هو تجسيد حقيقي للإخاء والتضامن العربي. حفظ الله الأمة العربية وحفظ الأردن العزيز — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 11, 2018

وكان قد بدأ في #مكة المكرمة، ليل الأحد، الاجتماع الرباعي الذي دعا إليه العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، والذي يضم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل دعم الأردن لتخطي أزمته الاقتصادية. وقدمت القمة إلى الأردن حزمة مساعدات بلغت 2.5 مليار دولار.

هذا وصدر عن الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن البيان التالي:

"بجوار بيت الله الحرام وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عقد مساء الأحد السادس والعشرين من رمضان 1439هـ الموافق العاشر من يونيو 2018 اجتماع ضم كلاً من :

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

- الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

- الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،

وذلك لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة.

وانطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع، واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية، فقد تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمس مئة مليون دولار أميركي تتمثل في:

1 - وديعة في البنك المركزي الأردني.

2 - ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن.

3 - دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.

4 - تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

وأبدى الملك عبدالله الثاني بن الحسين شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذا الاجتماع، ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة.