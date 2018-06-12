إنفاذا لتوجيهات ولي العهد..هدايا لأسر الشهداء والمصابين

إنفاذا لتوجيهات #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلم وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور النقيب محمد بن سعيد آل عوير اليوم جميع أسر الشهداء والمفقودين والمحتجزين والمصابين بعجز كلي هدايا عينية ومبلغ 50 ألف ريال معايدة لكل أسرة.

وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم وعرفانهم لما تقدمه القيادة الرشيدة لهم من دعم ورعاية في المجالات كافة، مثمنين الرعاية التي يحظون بها.

وفي ختام الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة رفع وكيل المحافظة شكره وتقديره لولي العهد على هذه المبادرة الغالية من سموه قبل عيد الفطر المبارك لأسر الشهداء، الذين ضحوا بدمائهم فداء لتراب وطننا الغالي.