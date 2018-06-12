المحكمة تدعو لتحري الهلال.. ومرصد الجامعة: العيد الجمعة

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1439 هـ، مساء يوم الخميس 29 من شهر رمضان الجاري.

وقالت إنه "نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 108 / هـ في 29 / 8 / 1439هـ من دخول شهر رمضان يوم الخميس 2 / 9 / 1439هـ "حسب تقويم أم القرى"، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1439هـ، حسب قرار المحكمة العليا المشار إليه".

وقالت المحكمة إنها "ترجو ممّن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة".

وأضافت: "تأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".

في الوقت ذاته يستعد مرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير لرصد هلال شهر شوال 1439هـ حسب "تقويم أم القرى"، حيث أوضح المرصد في بيان له الظروف العلمية لرؤية الهلال.

وذكر المرصد أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأربعاء 29 رمضان 1439هـ الموافق 13 يونيو 2018م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الاقتران المركز سيحدث بمشيئة الله تعالى الساعة 10:42 قبل منتصف الليل.

بينما تفيد الحسابات ليوم الخميس 30 رمضان 1439هـ الموافق 14 يونيو 2018م حسب تقويم أم القرى فإنه ستغرب الشمس الساعة 6:49 مساء عند درجة 294 شمال الغرب بينما سيغرب القمر الساعة 7:31 مساء عند درجة 290 شمال الغرب.

أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 42 دقيقة ويكون جنوباً، وبناء على هذه المعطيات الحسابية، وفي حال كانت الظروف المناخية مناسبة من حيث صفاء الجو فإنه سيكون هناك مجال لرؤية هلال شهر شوال في مغرب يوم الخميس 30 رمضان 1439هـ الموافق 14 يونيو 2018 إن شاء الله تعالى.

وبهذه المناسبة رحب المرصد الفلكي بجامعة المجمعة بالراغبين في ترائي هلال شهر شوال في موقع الرصد في مدينة حوطة سدير.