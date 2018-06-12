رسمياً .. إم بي سي تنظم حفلات غنائية وثقافية بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للثقافة عن اتفاقية جديدة أبرمتها مع مجموعة "إم بي سي" لإقامة فعاليات فنية وثقافية داخل #المملكة.

وبثت الهيئة عبر حسابها الرسمي صورة تجمع الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات MBC ونواف البناي المشرف على الفعاليات الغنائية في المملكة.

وكتبت: "‏تعلن الهيئة العامة للثقافة عن اتفاقها مع رئيس مجلس إدارة مجموعة mbc الأستاذ وليد البراهيم لإقامة فعاليات فنية وثقافية تشمل كافة مناطق المملكة، وتتضمن أن تشهد هذه الفعاليات مشاركة عدد من نجوم #السعودية والوطن العربي ونجوم عالميين وستعلن تفاصيل هذه الفعاليات لاحقاً ".

ولقيت هذه الخطوة المهمة تفاعلاً كبيراً في #مواقع_التواصل الاجتماعي، ورحب بها الجمهور والمهتمين الذين امتدحوا ريادة "إم بي سي" في تنظيم ونقل أكبر المهرجانات المحلية والعربية، وأشاروا إلى حجم العلاقة الوطيدة الممتدة بين المجموعة وبين الناس بمختلف الأطياف.