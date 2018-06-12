طفل تعز ينتقل إلى السعودية.. بعد بتر قدميه بقذيفة حوثية

غادر الطفل اليمني، يونس إسماعيل، ابن الـ 12 عامًا، الثلاثاء إلى المملكة العربية #السعودية لمواصلة تلقي العلاج على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان يونس قد تعرض قبل سنة لقذيفة أطلقتها الميليشيات الحوثية عليه، أدت إلى بتر قدميه وإحدى يديه وإصابة في العين، وذلك في مدينة #تعز وسط اليمن.

وتبنى المركز علاجه كاملاً منذ إصابته قبل نحو عام، بحسب ما أفادت وكالة واس.

وخضع يونس لإجراء عدة عمليات جراحية في العاصمة عدن تكللت بالنجاح، ومن المتوقع أن يتم في إحدى مستشفيات المملكة المتخصصة تركيب أطراف صناعية له وعلاج إصابة العين.

في المقابل، قدمت أسرة الطفل خالص الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي تبنى علاجه منذ أول يوم، وعلى جهودهم ولمساتهم الإنسانية الحانية.