كيف حققت الشرطة السعودية حلم طفل مريض بالسرطان؟

حققت الشرطة السعودية حلم طفل مريض بالسرطان، بأن جعلته يقوم بدور رجل مرور.

واعتبرت والدة الطفل حسين العامر ما قدمه رجال المرور لابنها حسين "من أكثر الحالات إنسانية وإحساساً بالآخرين"، وقالت إن مرور الرياض قد قام بتحقيق حلم ابنها حسين، مريض السرطان، ومكّنه من القيام بدور رجل المرور في الميدان، ما أسعد الطفل الصغير ورفع من معنوياته.

وقالت أم حسين في حديث مع "العربية.نت" إن ابنها يعاني منذ 3 سنوات من تكسر حاد في خلايا الدم البيضاء والحمراء وله من العمر 9 سنوات وقد قام بإجراء عملية زراعة نخاع من إحدى شقيقاته وبعد العملية فوجئنا برجل من رجال الأمن يقوم بزيارته في المستشفى ويسأله عن أمنيته وعلى الرغم من عدم قدرة حسين على الكلام إلا أنه استطاع أن يوصل حلمه لرجل المرور الذي قام بتحقيق حلمه.

وشرحت أم حسين تفاصيل المفاجأة قائلة إنه تم إرسال شخص يأخذ مقاساته وتم خلال يومين تجهيز بدلة رجل الأمن وتمت مساعدته على تحقيق حلمه في ارتداء الزي، الأمر الذي انعكس على نفسية حسين بشكل كبير فقد صار يرتدي البدلة العسكرية ويمشي بها في المستشفى وهو يعتز بزيه ومشاعره الوطنية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالأحساء والذين قاموا برعاية حسين وتقديم الرعاية الطبية له ونتمنى أن يخرج يوم الخميس المقبل.





وعن المرض أوضحت أن حسين أصيب بارتفاع في درجة الحرارة وصل أربعين درجة مئوية قبل 3 سنوات ولم يتعرف الأطباء في البداية على مرضه الذي كان يعاني منه والذي كانت أعراضه عبارة عن إعياء عام وتورم في الكاحل وكان يضع يده على قلبه ويحضر القرآن وهو يقول اقرئي علي.

وأشارت الأم المكلومة إلى أن حسين لا يزال يعاني ويعيش على التنفس الصناعي، موضحة أنه كان يحلم بأن يصير ضابطاً في المستقبل ويحمي الوطن، وأن يكون ضابطا في شرطة المرور، فبادر مرور الرياض بتحقيق حلمه.

وقالت إننا نشعر بالاعتزاز والامتنان لهذه الحكومة ورجال الأمن ومشاعرهم الإنسانية الغالية التي لم تتجاهل مشاعر الأطفال الصغار وتحقيق أحلامهم وهي لفتة إنسانية عظيمة ولا يمكن أن يتخيل أحد تأثيرها على مشاعر حسين وعلى سعادته.

من جهته أكد مدير إدارة مرور الرياض اللواء محمد البسامي لـ"العربية.نت" أن إدارة المرور تحرص على تهيئة النشء لاتباع الأنظمة هو من ضمن أهدافنا (..) وعلينا مسؤولية كبيرة للارتقاء بخدماتنا وهي من ستجعل الجميع يبادرون للتماثل معنا (..) وسنجعل جهاز المرور صديقاً للجميع. وقال "نحن وكل أطياف المجتمع نعمل من أجل هدف واحد هو رفع السلامة المرورية على الطرقات".

ووصف مبادرة (حقق أملهم) بأنها رائعة مؤكدا أن المرور السعودي يدعمها وجاهز للمشاركة مجدداً في مثل هذه المبادرات متمنياً للابن حسين الشفاء العاجل فيما تداول مغردو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصوراً لـ"البطل حسين" وهو يرتدي الزي العسكري، بكامل أناقته، واتجه للميدان وجلس يمارس مهامه في دورية المرور، في لفتة إنسانية جميلة، ما كان له أكبر الأثر عليه.