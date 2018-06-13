السعودية: تدمير صاروخ حوثي استهدف جازان

أعلنت #السعودية في ساعة مبكرة من الأربعاء أنها اعترضت ودمرت صاروخاً لميليشيات الحوثي استهدف #جازان.

والأحد الماضي، نجحت الدفاعات السعودية أيضا في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب مدينة #جازان.

كما رصدت الدفاعات الجوية السعودية يوم 9 يونيو صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه #نجران، وفشل الأول بالوصول لهدفه وسقط في الأراضي اليمنية، بينما سقط الآخر في منطقة صحراوية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات سابقة استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين (2216)، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وقال إن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.