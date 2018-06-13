تجريم مثيري النعرات العصبية في السعودية

جرمت النيابة العامة السعودية إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يؤدي إلى إثارة النعرات أو العصبيات التي من شأنها المساس بالنظام العام، بوسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية.

وتتمثل العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وفق ما أعلنت النيابة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر".