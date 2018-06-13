رقم قياسي بغسل المطاف في ليلة 27 من رمضان

حققت إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام رقماً قياسياً جديداً في غسل المطاف بعد صلاة المغرب ليلة 27 من شهر رمضان المبارك، وذلك في وقت قدره 9 دقائق و47 ثانية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية، محمد بن مصلح الجابري، نجاح خطة الإدارة لليلة 27 على أكمل وجه، حيث اقتضت الخطة غسل المواقع بعد صلاة المغرب مباشرة فشمل المطاف وفرش المسجد الحرام وساحاته بالكامل، وتكثيف عملية التجميع اليدوي للمخلفات طوال الليلة مع التعطير المستمر بالورد للمداخل الرئيسية والمشايات والممرات والمصليات داخل المسجد الحرام وساحاته.

كما بيّن الجابري أنه رُحل 291 طناً من النفايات في ليلة 27 داخل المسجد الحرام والساحات، ووصل عدد الموظفين إلى أكثر من 200 موظف وأكثر من 100 موظف لوحدة خدمات إفطار الصائمين، فيما بلغ عدد العمالة أكثر من 3000 عامل وعاملة يعملون على طوال اليوم، مؤكداً أن الإدارة بكامل منسوبيها على أتم الاستعداد لخدمة المسجد الحرام وقاصديه.

وأضاف أنه تم تأمين ما يقارب 25000 سجادة و1500 حاوية نفايات كبيرة و1500 حاوية نفايات صغيرة، مشيراً إلى أنه من مهام الإدارة الإشراف والمتابعة على خطة مشروع النظافة وخدمات المسجد الحرام، والإشراف على السُفْر داخل المسجد الحرام، والإشراف على أعمال النظافة والصيانة للمرافق الخارجية والتابعة للمسجد الحرام.