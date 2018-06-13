شاهد تجربة فتاة سعودية تقود وسط الطريق

نقلت الإدارة العامة للمرور في السعودية، عدداً من تجارب السعوديات على قيادة السيارة، قبيل موعدهن المرتقب في 10/10، عبر فيديوهات تجسد مشاهد ميدانية مصورة لممارسة المرأة السعودية القيادة في الطرق العامة.

وفي فيديو مصور أنتجته وزارة الإعلام ومركز التواصل الحكومي، للفتاة السعودية حصة خالد العجاجي، وهي تقود السيارة في جولة حول طرق وميادين حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتنقل تجربتها في تعلم القيادة واستخراج الرخصة المرورية.

وأكدت العجاجي أن استخراج الرخصة كان سهلاً ومريحاً، شريطة التركيز في الدراسة والتدريب، كما ذكرت أن بداية قيادتها ستزور عدداً من المواقع الأثرية بالمملكة لاهتمامها بهذا الجانب.