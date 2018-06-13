شاهد.. من يدرّب المرأة السعودية على القيادة ويختبرها؟

استطاعت سعوديات إثبات جدارتهن بأن يكنّ مدربات في عدد من المدارس السعودية لتعليم قيادة المرأة، في الوقت الذي أقرت الإدارة العامة للمرور عدداً منهن بوظيفة فاحصات مرور للقيادة.

وتأتي الفاحصة كمرحلة نهائية بعد التدريب، لتخضع السيدة لاختبار ميداني في المرور، وعليه يتم منحها الرخصة من عدمها.

ونشرت الإدارة العامة للمرور على حسابها في "تويتر" فيديو لعدد من الفاحصات هن سارة الخميس، نوف النامي، أبرار المحيسني يحكين فيها عن وظيفتهن "فاحصات مرور" بعد أن تم اختيارهن للقيام بهذه الوظيفة، باعتبارهن أفضل مدربات قيادة في المدرسة السعودية لقيادة المرأة.

وذكرن أن عملية الفحص ما قبل منح الرخصة، تتمثل في عمليات ضبط مرايا السيارة، وربط الحزام وتعليمات السلامة، والقوانين المرورية من ناحية تغيير المسار.

وعبرن أثناء حديثهن عن التجربة، بأنها مسار للتطور والفخر.