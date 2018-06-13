محمد آل جابر: الحديدة تتحرر.. اليمن يتنفس

بالتزامن مع انطلاق عملية #النصر_الذهبي في الساحل الغربي وبدء معركة تحرير مدينة وميناء #الحديدة غرب اليمن، اعتبر محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، عبر تغريدة على حسابه في موقع تويتر، أن "الحديدة تتحرر.. اليمن يتنفس".

كما لفت آل جابر إلى أن "تحرير الحديدة سيتيح الاستخدام الكامل لمينائها مرة أخرى إلى مستويات عام 2014".

The liberation of Hodaydah will allow the full utilization of the capacity of its port back to the levels of 2014, it will also enable further expansion of the port’s capacity. — محمد ال جابر (@mohdsalj) ١٣ يونيو ٢٠١٨

وسيطرت القوات المشتركة اليمنية، الأربعاء، على ضاحية النخيلة جنوب مدينة #الحديدة غرب البلاد، بعد وقت قصير من انطلاق عملية تحرير المدينة ومينائها الرئيسي في عملية عسكرية واسعة تحت اسم #النصر_الذهبي.

وأطلقت قوات الجيش اليمني والمقاومة، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، رسمياً فجر الأربعاء، معركة تحرير مدينة وميناء #الحديدة غرب اليمن، بعد رفض #ميليشيات_الحوثي القبول بالحلول السلمية.

وكان الجيش اليمني قد دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة، خلال الساعات الماضية، إلى مشارف الحديدة ورفع جاهزيته القتالية وانتشاره على خطوط المواجهة لبدء معركة الحسم لتحرير المدينة.

بدورها، ذكرت مصادر عسكرية أن التكتيك العسكري لمعركة تحرير الحديدة راعى أعلى درجات الالتزام بتجنيب الأعيان المدنية والبنية التحتية المعارك، بما يضمن تحرير المدينة دون خسائر بشرية في صفوف المدنيين.