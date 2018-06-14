عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

محمد بن سلمان لبوتين: التعاون بيننا مفيد للعالم بأسره

المصدر: العربية.نت، رويترز
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رابط مختصر

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على هامش حضوره لافتتاح كأس العالم لكرة القدم في موسكو.

وأبلغ ولي العهد السعودي الرئيس بوتين أن السعودية تريد استمرار التعاون مع روسيا بشأن أسواق النفط العالمية، مضيفاً أن هذا التعاون مفيد للعالم أجمع.

جانب من الاجتماع جانب من الاجتماع

وقال بوتين لولي العهد خلال اجتماعهما في موسكو إنه سعيد لرؤيته في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق بمباراة بين المنتخبين الروسي والسعودي.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد قال، في وقت سابق، إن الوفدين سيبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، الذي تقوده السعودية وروسيا، لكنهما لا يخططان لمناقشة الخروج من الاتفاق.

وتوجه الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إلى روسيا لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2018 في موسكو بين المنتخب الروسي ونظيره السعودي اليوم.

موضوع يهمك
?
توجه الأمير #محمد_بن_سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الخميس، إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير #بوتين...

ولي العهد السعودي إلى روسيا لحضور افتتاح مونديال 2018 ولي العهد السعودي إلى روسيا لحضور افتتاح مونديال 2018 السعودية

كلمات دالّة

#خالد الفالح, #محمد بن سلمان, #بوتين, #النفط العالمي, #روسيا, #كأس العالم

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة