محمد بن سلمان لبوتين: التعاون بيننا مفيد للعالم بأسره

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على هامش حضوره لافتتاح كأس العالم لكرة القدم في موسكو.

وأبلغ ولي العهد السعودي الرئيس بوتين أن السعودية تريد استمرار التعاون مع روسيا بشأن أسواق النفط العالمية، مضيفاً أن هذا التعاون مفيد للعالم أجمع.

وقال بوتين لولي العهد خلال اجتماعهما في موسكو إنه سعيد لرؤيته في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق بمباراة بين المنتخبين الروسي والسعودي.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد قال، في وقت سابق، إن الوفدين سيبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، الذي تقوده السعودية وروسيا، لكنهما لا يخططان لمناقشة الخروج من الاتفاق.

وتوجه الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إلى روسيا لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2018 في موسكو بين المنتخب الروسي ونظيره السعودي اليوم.