السعودية: ثبوت هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد، وذلك بعد أن تمت رؤية هلال شهر شوال.

وكانت قد أفادت أنباء برؤية هلال شهر شوال في مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير بالسعودية. وقد أعلن الرائي عبدالله الخضيري رؤية الهلال بكل يسر وسهولة.

ونقلت وكالات الأنباء الرسمية في كل من البحرين والكويت والامارات ومصر ولبنان وسلطنة عمان وقطر واليمن والأردن وفلسطين وسوريا عن السلطات الدينية الإسلامية قولها إن عيد الفطر سيبدأ الجمعة.

وقال البيان الصادر من من الديوان الملكي السعودي:

"جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:

القرار رقم ( 109 / هـ ) وتاريخ 30 / 9 / 1439هـ بحسب تقويم أم القرى

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد : فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هــ بحسب قرار المحكمة العليا رقم ( 108 / هـ ) في 29 / 8 / 1439هـ وذلك للنظر فيما يردها من المحاكم حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1439هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه ولشهادة عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )، فإن المحكمة العليا تقرر : أن يوم غدٍ الجمعة 1 / 10 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى - الموافق 15 / 6 / 2018م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك ، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم ، ويصلح ذات بينهم، ويرد كيد أعدائهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا المباركة وجميع الأمة الإٍسلامية في عز ونصر وتمكين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس وأعضاء المحكمة العليا

عضو عضو عضو

د. خالد بن عبدالله اللحيدان د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان أحمد بن حمد المزروع

عضو عضو عضو

محمد بن محمد شريم الشعبي أحمد بن مقبول الحكمي سعد بن محمد الغامدي

رئيس المحكمة العليا

غيهب بن محمد الغيهب"

استعدادات لرؤية الهلال

وكان المرصد الفلكي بجامعة المجمعة قد أنهى استعداداته الفنية والإدارية لرصد هلال شهر شوال، بدءا من الثالثة عصراً من الخميس، بموقع تم تخصيصه لذلك على بعد 27 كلم جنوب غربي حوطة سدير.

هذا بحسب ما أوضحه الرائي عبدالله الخضيري، مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، في وقت سابق اليوم، مؤكداً أن الرصد الفلكي بالمرصد لم يتمكن من رصد شروق الهلال صباح أمس الأربعاء 13 يونيو، علماً أن الحسابات لدى المرصد تفيد بشروقه قبل الشمس بـ26 دقيقة، كذلك لم تتمكن وحدة الرصد الفلكي من رصد شروق الشمس إلا بعد مضي 5 دقائق من شروقها وذلك لكثافة الغبار والتلوث في منطقة الرصد.

وشدد الخضيري على أن وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير يقوم برصد يومي لشروق الشمس طيلة الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، ومراقبتها أثناء الشروق وتطبيق ارتفاعها قيد رمح بالدرجات، كذلك يتم رصد شروق القمر وتطبيق حسابات المرصد على الواقع من حيث الوقت والدرجة في قوس الشروق.

بيان مرصد المجمعة

كما نشر المرصد بيانا يؤكد: "بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأربعاء 29 رمضان 1439هـ الموافق 13 يونيو 2018م حسب تقويم أم القرى، تفيد المعطيات الحسابية أن الاقتران المركز سيحدث بمشيئة الله تعالى الساعة 10:42 قبل منتصف الليل.

بينما تفيد الحسابات ليوم الخميس 30 رمضان 1439هـ الموافق 14 يونيو 2018م حسب تقويم أم القرى فإنه ستغرب الشمس الساعة 6:49 مساء عند درجة 294 شمال الغرب، بينما سيغرب القمر الساعة 7:31 مساء عند درجة 290 شمال الغرب، أي إن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 42 دقيقة ويكون جنوباً، وبناء على هذه المعطيات الحسابية، وفي حال كانت الظروف المناخية مناسبة من حيث صفاء الجو، فإنه سيكون هناك مجال لرؤية هلال شهر شوال في مغرب يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018 إن شاء الله تعالى.