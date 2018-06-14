شاهد الحناء في مواجهة الموضة.. بيد فتاة سعودية

مارسه القدماء، وتناقلته الفتيات جيلاً بعد جيل، متحدياً صياحات الموضة الحديثة، فهو فن خليجي مارسته الجدات، واتسعت دائرته إلى العالم العربي، ليصبح من العادات الاجتماعية المتوارثة، التي ترجع إلى عصور قديمة ظلت حية في ذاكرة النساء السعوديات، نقش الحناء تطور ليصبح على شكل نقوش مختلفة، لا تخلو من السحر والأنوثة، مفعمة بالجمال والدفء، لتخضيب الأيدي تنقلها أنامل ناعمة يثريها الخيال.

موروث شعبي، خلق من تعلق النساء بالحناء مهنة خاصة للشابة السعودية "شوق الدوسري"، حيث أتقنت فن النقش على الجسد، لتمتهن تزيين النساء بالحناء، بدعم عائلتها التي كان لها إسهام في نشر عملها، وتشجيعها على خوض التجربة الجديدة، في هذا الفن الذي يعتمد الدقة والخيال.

شوق تحدثت إلى "العربية.نت" بقولها: "إن نقوش الحناء من متممات الاستعداد لاستقبال العيد، وحناء العيد طقس خليجي قديم، تقبل عليه النساء في مناسبات الزواج والأعياد، فينقشن بالحناء أو الخضاب على اليدين والقدمين رسوماً جميلة تضفي الزينة والدلال عليهن".

وتستخدم الدوسري، قمعاً ورقياً مملوءاً بالحناء، لرسم أشكال فنية بديعة على الأيادي والسواعد والأرجل، وتبين أن عجينة الحناء كانت في القديم توضع في راحة اليد والأصابع دون الاهتمام بمظهرها الخارجي، كما أن بمقدور أي امرأة تحضير الحناء وتزيين نفسها وغيرها دون الحاجة لمهارة خاصة في ذلك، ولكل امرأة طريقتها الخاصة في الحناء.

وأصبح النقش بالحناء في الوقت الحاضر، حكراً على نساء ماهرات في تحضيره واستخدامه بمهارة وإتقان، ليظهر على شكل نقشات ورسومات جميلة، وتبين "شوق" أن لحناء العيد أصولاً وعادات وأذواقاً تكونت عبر السنين، حيث تكتفي المرأة قديماً بنقوش خجولة تتركز على أسفل القدمين ومقدمة البنان وبنقش خفيف على الكف، أما اليوم فقد ظهرت نقوش مختلفة الأشكال التي تفضلها السيدات، ومنها النقش الهندي، والنقش السوداني، والنقش الإماراتي، والنقش المغربي والكثير من الأنواع التي تطلبها كل سيدة حسب رغبتها، وأصبحت الشابات يضعن نقوشاً جريئة على الكفين تفيض بالعواطف الجياشة، ويفضلن النقش الناعم والرسوم الهندسية والأزهار وأشكال الأساور والحروف وحتى كتابة أسمائهن.

وأضافت "شوق" أن مهنتها هذه تتطلب التركيز واستعمال الخيال وأنها تشعر بالبهجة، كلما رسمت لفتاة ولمست السعادة في وجهها.

واتسعت دائرة اهتمام شوق الدوسري بالنقش بالحناء على الجسد، لتشارك في المحافل والمعارض الدولية، لتعريف الأوروبيات اللاتي يزرن المهرجانات العربية بنقش الحناء كتراث وثقافة، ولفت الانتباه إلى ثقافة المرأة السعودية في الزينة، ليظل فن النقش على الجسد جديدا بكل المقاييس، ومنافسا للكثير من إنتاج بيوت الزينة ومستحضرات التجميل العصرية.