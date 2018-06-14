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شاهد لحظة رؤية هلال شوال من مرصد بالسعودية

المصدر: العربية.نت
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مشاهدة هلال شهر شوال من مرصد حوطة سدير بالسعودية، اليوم الخميس.

وأعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن تمت رؤية هلال شهر شوال.

وكانت قد أفادت أنباء برؤية هلال شهر شوال في مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير بالسعودية. وقد أعلن الرائي عبدالله الخضيري رؤية الهلال بكل يسر وسهولة.

كلمات دالّة

#عيد الفطر الجمعة, #شهر شوال

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