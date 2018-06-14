شاهد لحظة رؤية هلال شوال من مرصد بالسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مشاهدة هلال شهر شوال من مرصد حوطة سدير بالسعودية، اليوم الخميس.

#عيد_الفطر ... لحظة مشاهدة هلال شهر شوال من مرصد حوطة سدير

🤳 @H_alsufayan pic.twitter.com/DWz0H05P4D — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ١٤ يونيو ٢٠١٨

وأعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن تمت رؤية هلال شهر شوال.

وكانت قد أفادت أنباء برؤية هلال شهر شوال في مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير بالسعودية. وقد أعلن الرائي عبدالله الخضيري رؤية الهلال بكل يسر وسهولة.