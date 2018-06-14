بالفيديو.. القبض على ضاربي شرطي قرب المسجد النبوي

ألقت الشرطة وجهاز أمن الطرق في #المدينة_المنورة الخميس القبض على المعتدين على رجل مرور بالقرب من مقبرة البقيع المجاورة للمسجد النبوي، وذلك بعد صدور توجيه من النائب العام السعوديي بالقبض عليهم، إثر تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة.

وأعلن المتحدث الرسمي للأمن العام أنه تم القبض على ركاب سيارة قاموا بالترجل منها وانهالوا بالضرب على رجلي مرور أثناء أداء مهامهما في إدارة حركة المرور بنقطة فرز مروري بتقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك عبدالعزيز ب #المدينة_المنورة

فيديو .. عاجل 🔴:

المتحدث الرسمي للأمن العام:

القبض على ركاب سيارة قاموا بالترجل منها وانهالوا بالضرب على رجلي مرور اثناء أداء مهامهما في إدارة حركة المرور بنقطة فرز مروري بتقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك عبدالعزيز ب #المدينة_المنورة #ضرب_عسكري_عند_الحرم pic.twitter.com/hnzKGOGVn8 — جوال وطني - السعودية (@JawalWatani) June 14, 2018

وكان مقطع فيديو تم تداوله، الخميس، أظهر عدداً من الأشخاص يحاولون الاعتداء على أحد رجال الأمن في المدينة المنورة، وقد وثّق أحد الأشخاص من داخل مركبته التفاف المعتدين حول رجل المرور موجهين له بعض اللكمات، فيما حاول عنصر الأمن تخليص نفسه حتى لا يتطور الأمر.

وظهر في المقطع فرد ثانٍ من الأمن كان يحاول الدفاع عن زميله في موقع الاعتداء بعد محاصرة المعتدين له.

وقد صدرت توجيهات، من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، بسرعة القبض على المعتدين. وتمكنت الشرطة وأمن الطرق من القبض على المعتدين في مركز أبيار الماشي.