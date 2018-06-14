محمد بن سلمان يؤكد لبوتين استمرار التنسيق والتشاور

بعث الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الخميس، برقية شكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إثر مغادرته روسيا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في الرسالة الموجهة لبوتين: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق بعد انتهاء زيارتي أن أعرب لفخامتكم عن بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئاً فخامتكم على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.

فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها على متانة العلاقات بين بلدينا الصديقين ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي الصديق، وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".