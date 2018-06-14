محمد بن سلمان يوقع على الكرة التذكارية للمونديال

نشر المصور، بندر الجلعود، صورة لولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان وهو يوقع على الكرة التذكارية لكأس العالم 2018 لدى وصوله العاصمة الروسية موسكو.

ووصل الأمير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الخميس، إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وحضور حفل افتتاح كأس العالم 2018 في موسكو بين المنتخب الروسي ونظيره السعودي اليوم.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "استجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية ولقاء فخامته وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي، ولصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بذلك غادر سموه هذا اليوم 30 / 9 / 1439هـ الموافق 14 / 6 / 2018م إلى جمهورية روسيا الاتحادية".

ويحتضن استاد لوجينكي مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2018. وتستمر البطولة حتى منتصف تموز/يوليو القادم.