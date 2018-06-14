مكة.. نجاح "خطة المياه" لشهر رمضان واستخدام نظام جديد

أعلنت شركة المياه الوطنية نجاح خطتها التشغيلية لقطاع توزيع المياه والخدمات البيئية بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ، وتحقيق الأهداف وتوفيقه في الأداء التشغيلي لهذا العام رغم الأعداد المتزايدة من المعتمرين والزوار لبيت الله الحرام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن نجاح الخطة التشغيلية لقطاع المياه بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك جاء بتضافر الجهود وإعداد الخطط المسبقة لاستقبال الموسم وبالتنسيق المستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من خلال رفع مستوى كفاءة التشغيل اليومية وبدون تكاليف إضافية، حيث تم ضخ أكثر من (20.000.000) م3 خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ على مكة المكرمة والمسجد الحرام.

تأتي هذه الجهود وفق توجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي الأمير محمد بن سلمان، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار بيت الله الحرام وتوفير مختلف الخدمات والسبل التي تعينهم وتمكنهم من أداء مناسكهم وعبادتهم بيسر وسهولة.

بدوره بين مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة أطلقت هذا العام لأول مرة نظاماً ذكياً (حساسات رقمية) لمراقبة ضخ المياه الواردة لمجمعات دورات المياه الخاصة بالمسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك عن طريق غرفة التحكم (سكادا) استعداداً لمواجهة أي طارئ ولضمان استمرار ضخ المياه على مدار الساعة، مشيراً إلى أن كمية المياه التي تم ضخها على المسجد الحرام والمنطقة المركزية طوال شهر رمضان المبارك تجاوزت 4 ملايين متر مكعب، منها كمية تجاوزت مليون متر مكعب، تم ضخها لمجمعات دورات المياه بالمسجد الحرام عبر شبكة لها خطان رئيسيان بمتوسط كميات 40 ألف متر مكعب يومياً وذلك لخدمة ضيوف الرحمن ومرتادي المسجد الحرام.

وأضاف أن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439ه حققت إمداد مكة المكرمة في العشر الأواخر من الشهر بكمية 740 ألف متر مكعب من المياه يومياً، واستمرار تشغيل وإمداد المنطقة المركزية بالمياه على مدار الساعة، وشمل ذلك الأحياء القريبة من الحرم المكي الشريف وكذلك أحياء المسفلة وأجياد والسليمانية والجميزة والمعابدة والملاوي والششة والعزيزية، كما تم تنفيذ خطة مناوبات ضخ المياه للأحياء الأخرى بمكة المكرمة دون تأخير في جدولة المناوبات وبفترات إيقاف منخفضة جدا بين النوبة والأخرى بلغت معدلات قياسية هذا العام بمتوسط ايقاف بلغ يوم واحد فقط للأحياء المخدومة بالشبكات مقارنة بخمسة أيام مجدولة للموسم الماضي وبإمداد ما يقارب من 50% من أحياء مكة المكرمة المخدومة بالشبكات بالضخ الكافي وعلى مدار الساعة لأول مرة هذا العام وبزيادة مقدارها 18% في كميات المياه الواردة لمكة المكرمة هذا العام على مدار الشهر الكريم مقارنة بالموسم الماضي.

وأفاد الغامدي أن الشركة قامت بتجهيز وتعبئة خزانات المياه بمكة المكرمة، التي بلغت طاقتها التخزينية أكثر من ( 1,700,000) متر مكعب، وشملت خزان المليون وخزانات المعيصم الجديدة، إضافة إلى تعبئة كافة الخزانات الأخرى الموجودة في مدينة مكة المكرمة، التي بلغ عددها (24) خزاناً تشغيلياً لخدمة الزوار ومرتادي مكة المكرمة، كما تم تشغيل محطات تعبئة الناقلات (الصهاريج) على مدار الساعة بالكميات والسعات الكافية، حيث تم تشغيل محطة التعبئة بالعزيزية بمتوسط 35 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة التعبئة بجنوب مكة بمتوسط 40 ألف متر مكعب يوميا للحالات الطارئة.