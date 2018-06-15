الأمير محمد بن سلمان لبوتين:حققنا انتصارات غير المباراة

التقى الأمير محمد بن سلمان ، الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل ساعات من مباراة افتتاح #المونديال بين المنتخب السعودي والمنتخب الروسي.

وفي معرض الاجتماع، بادر الرئيس الروسي إلى التأكيد على متانة العلاقة بين السعودية وروسيا، وقال ممازحاً: "أنتم تعرفون مشاعرنا الحميمة تجاهكم، ولكن آمل أن تتفهموا أنه لا يمكنني أن أتمنى النجاح لمنتخبكم اليوم، وليفز الأقوى".

الانتصارات الأخرى الأهم

في المقابل، قال الأمير محمد بن سلمان: "اليوم لدينا اتفاق مهم وتاريخي، اتفاق أوبيك بلاس، وبغض النظر من سيربح أو يخسر المباراة، فنحن متأكدون أن السعودية وروسيا حققتا انتصارات أخرى غير المباراة".

وكان ولي العهد السعودي عقد، الخميس، اجتماعا مع الرئيس الروسي على هامش حضوره لافتتاح كأس العالم لكرة القدم في موسكو.

وأبلغ ولي العهد السعودي، الرئيس بوتين أن السعودية تريد استمرار التعاون مع روسيا بشأن أسواق النفط العالمية، مضيفاً أن هذا التعاون مفيد للعالم أجمع.

يذكر أن مباراة الافتتاح بين المنتخب السعودي والروسي، انتهت مساء الخميس بنتيجة 5- صفر لمصلحة روسيا.