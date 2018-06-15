القحطاني: تصريح آل الشيخ شجاع.. وأنقذ الرياضة السعودية

اعتبر المستشار في الديوان الملكي السعودي ومشرف مركز الدراسات والشؤون الإعلامية #سعود_القحطاني، أن تصريح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة #تركي_آل_الشيخ، عقب خسارة المنتخب السعودي الخميس أمام نظيره الروسي في افتتاح كأس العالم 2018، "شجاعاً وصادقاً وتاريخياً من أخي العزيز تركي آل الشيخ".

وكتب القحطاني على حسابه في "تويتر": "كعادته تحمّل المسؤولية وأعلن ذلك بوضوح. ولي مع ما حصل اليوم وقفة بسيطة بحكم اطلاعي على بعض الأمور".

وأردف بتغريدة أخرى: "حين تولى أبوناصر منصبه الحالي كان الكثير يشير عليه أن لا يقوم بأي دعم للمنتخب، وأن يعلن أنه لن يتم تغيير أي مخطط حتى نهاية كأس العالم، وكان تبريرهم واضحاً، دعم معلن منك يعني تحملك لمسؤولية الخسارة، خسارتنا مضمونة لعدة أسباب. رفض ذلك بشكل تام وقال لن أدخر شيئاً".

وتابع: "من اليوم الأول كانت خطة أبوناصر واضحة. العمل يجب أن يكون بمسارين، مسار استراتيجي طويل المدى، ومسار آخر أسماه إدارة الأزمة. قام بتشكيل فريق خاص من خبراء أجانب وسعوديين لحصر كل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للرياضة السعودية (swot analysis) ".

وأضاف القحطاني: "بدأ العمل بشكل فوري على المسارين، وظهر له منذ البداية التحدي المالي والقانوني الذي قد يهدد بانهيار الرياضة السعودية بشكل تام. كان الوضع للأندية كارثياً من الناحيتين ويحتاج لتدخل سريع. النسبة الساحقة من الأندية إن لم يكن جميعها بلا محامٍ محترف ولا محاسب".

وشدد على أن "المواهب السعودية المعروفة قليلة. محصورة بالأندية. لا يمكن أن يتم اكتشاف لاعب جديد إلا عن طريق الأندية. المدارس والحواري والجامعات دورها مغيب تماماً. اتخذ قراراً شجاعاً بحل سريع بقرار السماح للمواليد السعوديين".

واستطرد: "على المستوى الاستراتيجي عمل خطة رائعة سنراها في الأشهر القادمة لتفعيل الرياضة وخصوصاً الكرة بالمدارس والجامعات والحواري. واتخذ قراراً بدعم توجه اللاعب السعودي للاحتراف بالخارج".

وأكد أنه "كان يردد دائماً: هذه حلول مؤقتة.. ويعمل بلا كلل على المسار الاستراتيجي، تسديد الأندية كان أحد المكاسب الاستراتيجية العظيمة السريعة التي تحققت بدعم كريم من ولي العهد، لولا ذلك وبكل وضوح كان سيكون هناك انهيار تام للكرة السعودية وإيقاف للعديد من الأندية".

وأضاف: "لا يعرف الكثيرون أن من ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة الرياضة في كرة القدم الكلام الذي قاله أبو ناصر اليوم عن ابتعاث المواهب السعودية منذ سن 12 سنة أو حتى أصغر للخارج بمدارس كروية متخصصة. هذا حلم كلنا يتمنى تحقيقه".

وتابع: "في الوقت الذي كان يعمل على مسار كرة القدم وضع مساراً آخر لكافة الألعاب الرياضية. قام بإنشاء اتحادات جديدة ومبتكرة. قام بدعم جميع الاتحادات الرياضية القديمة والجديدة. الإعلام للأسف يركز على كرة القدم. لم يتم إبراز هذه الإنجازات. وليت هيئة الرياضة تبرزها للجميع".

وأضاف: "ولأن الرياضة ثقافة وترفيه-رياضي وأخلاق، قام بعمل فعاليات فنية وترفيهية -رياضية مذهلة كثيرة. وسن ميثاق الشرف. أدخلت هيئة الرياضة البسمة لكل منزل سعودي في فعالياتها المختلفة. خطط لجلب فعاليات رياضية عالمية كبرى للسعودية. وليست فعالية الـwwe إلا قطرة من بحر ما سيتم إن شاء الله".

وتابع: "ربما قد لا يعلم البعض أن هيئة الرياضة من أبرز المؤسسات السعودية الحكومية التي تسابق الزمن، حققت أهداف بعض برامج رؤية 2030 كان مخططا لتحقيقها في عام 2020، لكنها حققتها قبل موعدها بأكثر من سنة ونصف. أعتقد أنها الجهة الوحيدة التي تمكنت من ذلك حتى الآن".

وتساءل في تغريداته "لماذا كتبت التغريدات السابقة؟ الجواب البديهي سيكون: العلاقة والصداقة التي تجمعنا. قد يكون ذلك أحد الأسباب في عقلي الباطن. السبب الحقيقي: ثقافة تحمل المسؤولية من الكثير من الوزراء غائبة. الغالب يلقي بالخطأ على غيره. تركي يؤسس لثقافة حكومية جديدة كلنا معها وندعمها ونطالب بها".

واستطرد: "سأفشي سراً بسيطاً يوضح شجاعة أبو ناصر وثقته بنفسه وجماهير الوطن. وردت معلومات أن هناك مرتزقة سيقومون بمهاجمته باللفظ وقد يتعدى ذلك للفعل. طلبه الجميع أن لا يذهب لتجمع الجماهير السعودية بموسكو. وكان رده بالعامية: (السعوديين بيحموني بدري عليهم وان انطقيت بينهم فجعلي فدوة)".

ولمن حزنوا لحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المباراة ليلة العيد وعودته الفورية رغم المشقة قال القحطاني: "سموه أصر. قالوا له عن المستوى واحتمالية الخسارة العالية فرد: أنا مع منتخبنا غالباً أو مغلوباً. من حسنات حضوره هذا الاستقبال الكبير والتكريم لوطننا بكونه ضيف الشرف للافتتاح رغم منافاة ذلك للبروتوكول".

واختتم تغريداته: "ختاماً، خسارتنا مؤلمة. غضب الجماهير العاشقة للأخضر منطقي ومبرر. واستغلال ذلك من الأعداء للتحريض والشماتة وتصفية الحسابات مفهوم ومتوقع. نأمل وندعو أن يكون للأخضر بصمته في المباريات القادمة. لا نراهن على ذلك ولكن نتمناه. رهاننا الحقيقي هو مستقبل رياضي يليق بوطننا ومكانته".