بالصور.. الملك سلمان يؤدي صلاة العيد بالمسجد الحرام

أدى خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في #مكة_المكرمة صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك.

كان ذلك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم #المسجد_الحرام والساحات المحيطة به.

وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت، الخميس، أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد، وذلك بعد أن تمت رؤية هلال شهر شوال.

وأفادت أنباء برؤية هلال شهر شوال في مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير بالسعودية. وقد أعلن الرائي عبدالله الخضيري رؤية الهلال بكل يسر وسهولة.

ونقلت وكالات الأنباء الرسمية في كل من البحرين والكويت والإمارات ومصر ولبنان وسلطنة عمان وقطر واليمن والأردن وفلسطين وسوريا عن السلطات الدينية الإسلامية قولها إن عيد الفطر سيبدأ الجمعة.