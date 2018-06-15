بالصور.. من هم هؤلاء الصغار مع لاعبي "الأخضر"؟

خطفت صور أطفال ظهروا برفقة لاعبي المنتخب الوطني السعودي، الخميس، قلوب العديد من مشجعي "الأخضر".

وتساءل العديد من مشجعي الأخضر من هم هؤلاء الصغار الـ 11 الذين وقفوا أمام لاعبي المنتخب السعودي، على أرض ملعب لوجينكي، ليتبين أنهم أبناء الشهداء.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، التقى أبناء الشهداء قبيل نزولهم الملعب برفقة اللاعبين.

يذكر أن المنتخب السعودي كان خسر، الخميس، أمام المنتخب الروسي بنتيجة 5- صفر، في المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018.

وإثر الخسارة أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، أنه يتحمل مسؤولية خسارة المنتخب في مباراة الافتتاح بشكل كامل هو واللاعبون. وقال في مقطع مرئي: "أنا أتحمل هذه النتيجة بشكل كامل أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والجمهور الرياضي، سددنا كامل مستحقاتهم، وأتوا إلى المباراة دون أن يبذلوا أكثر من 5 بالمئة من مجهوداتهم. الجميع اجتهد وعمل بكد".