تركي آل الشيخ يحذر: سنلاحق بي إن سبورت قانونياً

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، الجمعة، أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة قناة "بي إن سبورت"، بعد التجاوزات التي ارتكبتها بحق المنتخب السعودي.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "بي إن سبورت" تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية. وهذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها".

سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "بي إن سبورت" تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية.

وهذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها.@fifacom_ar@FIFAcom — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 15, 2018

وكان عدد من المغردين أكدوا أن القناة تجاوزت القوانين المرعية خلال تعليقاتها اللاحقة على المباراة التي جمعت المنتخب السعودي والروسي، الخميس، والتي انتهت بنتيجة 5- صفر لصالح المنتخب الروسي.

يذكر أن تركي آل الشيخ، أكد عقب انتهاء المباراة أنه يتحمل مسؤولية خسارة المنتخب في مباراة الافتتاح بشكل كامل هو واللاعبون، مضيفا أنه يسعى إلى إرسال ألف شاب إلى الدوريات الأوروبية.

وقال في مقطع مرئي: "أنا أتحمل هذه النتيجة بشكل كامل أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والجمهور الرياضي، سددنا كامل مستحقاتهم، وأتوا إلى المباراة دون أن يبذلوا أكثر من 5 بالمئة من مجهوداتهم. الجميع اجتهد وعمل بكد".