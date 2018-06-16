في ليلة فنية كبيرة.. إليسا وأنغام معاً في الرياض

يحتضن مركز الملك فهد الثقافي، السبت، ثاني أيام عيد الفطر الموافق 16 يونيو/حزيران ليلة فنية كبيرة تجمع النجمتين أنغام وإليسا يقتصر حضورها على النساء.

وعلقت #إليسا عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة: "أنا متوجهة إلى #السعودية لإحياء أولى حفلاتي، أنا لا أطيق الانتظار للقاء الجمهور السعودي الجميل".

أما #أنغام التي لاحت ضبابية حول مشاركتها في وقت سابق، فقد طلبت من جمهورها مشاركتها اختيار أغاني الحفلة، وأعادت نشر تغريدات الترحيب من محبيها.

وتحظى النجمتان بقاعدة جماهيرية واسعة في السعودية، ووفقاً للأرقام فإن الحفلة النسائية الأولى في #الرياض بدعم الهيئة العامة للثقافة تشهد إقبالاً كبيراً على التذاكر رغم نفاد الفئات الأقل سعراً مبكراً.