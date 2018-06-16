على نفقته.. محمد بن سلمان يوجه بعلاج الحازمي وصبان

وجَّه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعلاج الأديب الدكتور منصور الحازمي والفنان التشكيلي طه صبان، على نفقته الخاصة.

وأعلن عن ذلك وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، خلال معايدته للأديب الحازمي والفنان التشكيلي صبان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونوَّه وزير الثقافة بالدعم الكبير واللامحدود الذي يلقاه الوسط الثقافي والأدبي في المملكة من لدن القيادة السعودية، مبيناً أن أمر ولي العهد بعلاج الحازمي وصبان يعد لفتةً غير مستغربة، ويأتي امتداداً لما عهد عنه من رعاية واهتمام بمواطني الدولة بشكل عام، ورواد الوسط الثقافي والأدبي بشكل خاص.