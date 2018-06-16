ولي العهد يستقبل مسؤولين بوزارة الدفاع بمناسبة العيد

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع الأستاذ خالد الريس، ورئيس هيئة الأركان العامة فياض الرويلي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة مطلق الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بياري، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على ولي العهد وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

ونقل ولي العهد خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.