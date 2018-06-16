انطلاق أول مسرح أوبرا في السعودية

انطلقت فعاليات أول مسرح عالمي في الظهران، شرق السعودية، بمواصفات الأوبرا، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، مساء اليوم السبت، حيث أقيم فيه عرض لأوركسترا #مارينسكي الروسية التي تأسست في عام 1860، أي قبل حوالي 200 عام.

ويضم المسرح 900 مقعد على مساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع، وسيعرض أعمالاً سعودية وعروضا فنيّة من جميع أنحاء العالم، حيث سيكون للمسرح دور تعليمي يهدف إلى تنمية المعرفة من خلال تطوير الكتّاب المسرحيين والمخرجين والممثلين السعوديين، والتدريب لتطوير فنون الأداء داخل المملكة في مجالات الترفيه والتعليم والفنون، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للشباب من خلال المشاركة في ورش تدريبية لكيفية تأدية العروض المسرحية على خشبة مسرح إثراء.

وخصص المسرح تجويفا متحرّكا ينخفض عن خشبة المسرح الرئيسة لعروض أوركسترا تتسع إلى 80 موسيقياً، كما تم تجهيز سقف المسرح بـ"الستائر الطائرة"، التي يبلغ عددها 62 ستارة، التي ترتفع إلى الأعلى إشارةً لبدء العرض المسرحي، ويصل ارتفاعها إلى 22 متراً يتم التحكم في سرعتها أثناء تغيير المشاهد في غضون ثانيتين وحتى دقيقة.

ويعد هذا المسرح نافذة "إثراء" على العالم لتوسيع آفاق الزوّار، ونقطة اتصال إثراء مع الثقافات الأخرى من خلال إقامة 30 عرضاً محلياً وعالمياً، تشمل العروض المسرحية، وعروض السيرك، وعروض الدمى بالإضافة إلى العروض الموسيقية المتنوعة.

الجدير بالذكر أن افتتاح مسرح إثراء يأتي ضمن فعاليات #عيد_إثراء، وذلك خلال فعاليتين في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك لأوركسترا مارينسكي، وتعد من أهم الفرق الموسيقية في العالم.