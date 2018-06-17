التحالف: إصابة شخص بسقوط صاروخ حوثي في جازان

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة الواحدة و39 دقيقة من بعد ظهر الأحد، رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي، من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وقال العقيد المالكي إن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد سقط في منطقة نائية، ما أسفر عن إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية إصابة خفيفة.

كما أشار إلى أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني لجماعة الحوثي المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍّ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".