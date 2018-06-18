أمر ملكي بترقية 66 عضواً في النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية 66 عضواً في النيابة العامة بمختلف المراتب.

من جهته، ثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لجهاز النيابة العامة، واهتمامه الكبير والمستمر بشؤونه الوظيفية، وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم.

ورفع المعجب شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة، "سائلاً الله تعالى أن يوفق الأعضاء المشمولين بالأمر الكريم في مهامهم، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأهلاً للاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم".