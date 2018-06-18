السعودية.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للترفيه من منصبه

صدر أمر ملكي، الاثنين، بإعفاء أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، من منصبه.

وبحسب ما جاء في نص البيان:

"الرقم : أ / 260

التاريخ : 4 / 10 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 133 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 175 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".