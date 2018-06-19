أول دار أوبرا بالسعودية.. حزمة حفلات موسيقية عالمية

عاشت المنطقة الشرقية ساعات لا تُنسى مع أوركسترا "مارينسكي"الروسية بقيادة المايسترو العالمي فاليري غيرغيف، وذلك خلال افتتاح أول مسرح في #السعودية بمواصفات الأوبرا في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

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وأوضح رئيس أرامكو #السعودية المهندس أمين الناصر قائلا: "إن هذا المسرح سيكون له أثر ملموس في إثراء الساحة الثقافية والفنية والإبداعية ببلادنا، بما يحقق تمكين المجتمع، وما هو أبعد من التعاون الاقتصادي والمؤسسي، فالتبادل الثقافي قادر على تشييد الجسور بين المجتمعات والشعوب، وتقوية الروابط".

وأكد مدير البرامج في مركز " إثراء" عبدالله آل عيّاف: "أن المسرح جزء مهم في "إثراء"، الهدف منه تقديم الأفضل من الثقافات العالمية للجمهور في المملكة، إضافة إلى توفير منصة للمواهب الوطنية من أجل عرض إبداعاتها وتنميتها وإتاحتها للجمهور".

وأشار آل عيّاف إلى أن المسرح سيستمر في تقديم برامجه خلال عام 2018 عبر مجموعة من العروض الموسيقية والمسرحية الإبداعية، من أماكن مختلفة حول العالم، مثل اليابان والنمسا وروسيا والهند والعراق وفرنسا والمغرب وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى المملكة العربية السعودية".

وتابع: "لن يكتفي المسرح باستضافة العروض الزائرة، بل سيقدم عروضًا مسرحيةً عربيةً من تطوير وإنتاج "إثراء"، فيما سيشهد عام 2019 أول مسرحية من إنتاج المركز تتحدث عن التاريخ العربي".

وتُعد أوركسترا "مارينسكي"، التي تأسست في عام 1860 -أي قبل حوالي 200 عام- من أهم الفرق الموسيقية في العالم، يُشار إلى أن مسرح" إثراء" يحظى بتصميم أوبرالي يضم 900 مقعد، على مساحة تقدر بـ 10 آلاف متر مربع.

ويهدف المسرح إلى تنظيم 30 عرضًا محليًا وعالميًا سنويًا، تشمل العروض المسرحية، وعروض السيرك، وعروض الدمى، إضافة إلى العروض الموسيقية المتنوعة.