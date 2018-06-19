بالصور.. مناظر تأسر القلوب من جنوب السعودية

استطاع أهالي #قرية_آل_مجمل المحافظة على تاريخ المنطقة المعماري والزراعي، ما أكسبها بعداً جمالياً واسعاً.

يعمل أهالي قرية آل مجمل بمحافظة بلقرن التابعة لمنطقة #عسير ، جنوب غرب السعودية، في زراعة البر، ويحرص أصحاب تلك المزارع على الاستفادة منها طوال العام.

وتتميز تلك القرية بمدرجاتها الزراعية التي تسقى من مياه الأمطار، وبوجود الغابات الكثيفة، كما تتميز بوجود المراعي الممتدة على مساحات شاسعة.

وتعتبر آل مجمل من المصايف السعودية، حيث تتمتع بطقس ومناخ معتدل صيفاً، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و30 درجة مئوية صباحاً، وبين 15 و20 درجة ليلاً، في حين تشتد البرودة في الشتاء، فيتكون الصقيع صباحا، وتبلغ درجات الحرارة 15 درجة مئوية، وأما ليلاً فتنخفض إلى 5 درجات مئوية.

وفي الصور التالية، وثقت عدسة "العربية.نت" ما تكتنزه تلك القرية من جمال طبيعي خلاب.