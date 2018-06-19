فيديو النار من قلب طائرة الأخضر.. والخطوط السعودية توضح

أظهرت مقاطع جديدة تم تداولها على مواقع التواصل لقطات من داخل الطائرة التي كانت تقل المنتخب السعودي، تظهر احتراق الجانح الأيمن، وتصاعد النار، وذلك قبل هبوطها بسلام الاثنين في مطار رستوف في روسيا.

في المقابل، أوضحت الخطوط الجوية العربية السعودية، مساء الاثنين، أن الطائرة التي تعرضت لعطل فني في أحد محركاتها مساء، وعلى متنها أفراد بعثة المنتخب الوطني السعودي المشارك في كأس العالم، ليست تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية، بل تتبع لشركة طيران روسية، والتي تم تأمينها من قبل الفيفا، لنقل أفراد المنتخب السعودي، من "موسكو" إلى "روستوف".

فيديو من داخل طيارة المنتخب بعد احتراق محركها الأيمن قبل هبوطها بسلام في مطار رستوڤ pic.twitter.com/M0tsf2ic00 — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) June 18, 2018

إلى ذلك، أعلنت الخطوط السعودية سلامة البعثة السعودية، ووصول كافة أفراد المنتخب الوطني بسلام وطمأنينة إلى مقر إقامتهم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد في وقت سابق، الاثنين، سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم ووصولهم إلى مدينة روستوف الروسية بسلامة، بعدما تعرضت الطائرة التي أقلتهم إلى عطل فني.

ويستعد المنتخب السعودي الأربعاء لمواجهة أوروغواي في مباراة مصيرية، تحدد مستقبله في كأس العالم 2018 بعدما خسر في مباراة الافتتاح 5-0 أمام روسيا، البلد المضيف.