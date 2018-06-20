السعودية.. إطلاق مشروع "مسام" الإنساني الاثنين القادم

تطلق #السعودية، الداعم الأكبر عالميا لكافة أشكال الأعمال الإغاثية، الاثنين القادم، مشروع "مسام" الإنساني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويأتي هذا المشروع السعودي للمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته.

وتقدم السعودية هذا الدعم للقضايا الإنسانية انطلاقًا من سياستها الثابتة التي تدعو إلى التعاون بين الدول والشعوب من أجل تعزيز السلام العالمي والمحافظة على المكتسبات الإنسانية دون النظر إلى دين أو عرق، إلى جانب إطلاقها عددا من المبادرات في العمل الإنساني والتبرعات والمساعدات التي تدفع بها للدول المتضررة، سواء بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية.