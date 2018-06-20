السعودية.. هذه عقوبة قيادة المرأة قبل الموعد الرسمي

أكدت الإدارة العامة للمرور في السعودية أن قيادة المرأة للسيارة قبل الموعد الرسمي المحدد يُعد مخالفة مرورية، عقوبتها غرامة تتراوح بين 500 إلى 900 ريال، إلى جانب حجز المركبة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي أن الجهات المعنية ستطبق العقوبات الواردة في نظام المرور بحق السيدات اللاتي يتجاوزن بقيادة المركبة قبل الموعد الرسمي المحدد والمحدد بيوم الأحد القادم.

وأشار إلى أن الأنظمة المرورية الجديدة ستطبق تباعاً وفق جدول زمني، مشدداً على وجود استراتيجية نحو ردع من يستخدم المركبات في أغراض تخريبية وفوضوية وفي مقدمتها "التفحيط".