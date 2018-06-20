عبدالله الرويشد في المستشفى.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

تقرر رسمياً غياب الفنان عبدالله الرويشد عن حفلة #الدمام الليلة التي يشارك فيها بصحبة نجم الأغنية ماجد المهندس، وذلك بسبب ظرف صحي طارئ تعرض له.

وأصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ممثلة في رئيسها سالم الهندي بياناً، عزت فيه غياب الرويشد لأسباب قاهرة صحية وبأمر الأطباء، بحسب وصف البيان الذي جاء فيه: "يتعذر مشاركة سفير الأغنية عبدالله الرويشد عن الحفل الذي سيقام الليلة 20 يونيو في مدينة الدمام ضمن حفلات العيد في السعودية".

وتابع البيان "الرويشد قد أجرى بروفات مكثفة لحفله على إثرها تعرض لإرهاق شديد ما ألزم نقله إلى المستشفى".

ونوهت روتانا للجمهور إلى أن الفنان ماجد المهندس سيقوم بإحياء حفلة الليلة بمفرده.

يذكر أن الرويشد سبق أن غنى على مسرح مركز المعارض في الدمام في يناير الماضي بحفلة جمعته بأخطبوط العود عبادي الجوهر.