جسر الملك فهد يسجل أعلى معدل لعبور المسافرين وهذا السبب

سجل جسر الملك فهد، الرابط بين البحرين والسعودية، أعلى معدل عبور للمسافرين أول أمس الاثنين منذ افتتاحه عام 1986م، بعبور 118 ألف مسافر خلال 24 مساراً بعد رفع الطاقة الاستيعابية للجسر الفترة الماضية.

ووصل معدل العبور بين الجانبين 15 دقيقة للسيارة الواحدة، حيث كثفت المؤسسة جهودها لتحقيق رضا العابرين في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات الذروة والمناسبات والأعياد والعطل الرسمية.

وتم التركيز على ورفع مستوى الخدمات التقنية لتسهيل حركة المسافرين وتقديم معلومات مسبقة للعابرين، توضح الحالة القائمة للجسر وتحديث نظام بوابات الرسوم واستخدام الدفع الإلكتروني في العمليات المختلفة بالمؤسسة.