سفارة السعودية في لبنان: "مجهول" ينتحل صفة أمير

حذرت السفارة السعودية في لبنان، الأربعاء، من شخص مجهول يدعي أنه أمير سعودي وينتحل اسم الأمير طلال بن سلطان بن عبدالعزيز، ويظهر مع شخصيات اعتبارية وفي مناسبات اجتماعية.

وشددت السفارة في بيانها على أن هذا الشخص غير معروف وليس من أبناء الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز .

ودعت كل من يهمه الأمر لعدم التعامل مع الشخص المجهول، فيما بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاته وكشف هويته الحقيقية لكشف الغرض من انتحاله لاسم وهمي.