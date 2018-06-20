فيديو.. هكذا عاقب أفراد الأمن عائلة بمنتزه شرق السعودية

عاقب الأمن الصناعي التابع للهيئة الملكية بمحافظة #الجبيل شرق السعودية، عائلة قامت برمي النفايات في مرفق عام، حيث طلب من أفرادها تنظيف مكان جلوسهم ليكون مهيئاً للزوار، في حين تفرض الهيئة الملكية بالجبيل غرامة 200 ريال، لمن يرمي النفايات في الأماكن العامة والطرقات.

وتداول مغردون على مواقع التواصل مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، يظهر لحظة إجبار أفراد الأمن الصناعي لشخصين على العودة إلى أحد المنتزهات، وتنظيف ما خلفاه من نفايات.

إلى ذلك، قال مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة بالجبيل الملكية، المهندس سلطان الخريصي لـ"العربية.نت": "إن مدينة الجبيل الصناعية، تعد واحة خضراء ومفخرة لقاطنيها ومتعة لزائريها، من خلال اهتمامها بالمتنزهات والشواطئ بما يخدم الترفيه والسياحة"، مؤكداً أن "رمي النفايات في المرافق العامة، مخالفة تستوجب دفع غرامة وقدرها 200 ريال، حسب أنظمة المخالفات التي أقرتها الدولة".

كما أوضح أن رجال الأمن الصناعي يتولون مسؤولية تطبيق هذه المخالفات، الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى مستخدمي الأماكن العامة، حول أهمية المحافظة على نظافة مدينة الجبيل الصناعية، وعدم رمي المخلفات من المركبة.

وأضاف: "إن رمي النفايات سلوك دخيل على مدينة الجبيل الصناعية، التي تعتبر نموذجاً فريداً في نظافة الطرق والمرافق العامة، وهي من أفضل المنتزهات على مستوى المملكة، وتمتد على مدى 16 كلم متر طولي، وستتضاعف إلى 32 مترا طوليا خلال السنتين القادمتين، بعد افتتاح شاطئي التلال جلموده، حيث صممت الشواطئ بأشكال جميلة ومناسبة لروادها، ووفرت لهم كافة الخدمات التي يحتاج إليها الزوار".